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Ко Дню России СБУ пыталась доставить в Луганск оружие и взрывчатку

СБУ пыталась привезти в Луганск в День России оружие и взрывчатку
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Евгений Биятов/РИА Новости

В День России Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась доставить в Луганск взрывчатку и оружие. Об этом сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, 10 июня представители СБУ связались с жителем города Старобельск и попросили перевезти содержимое тайника в другое место. За это мужчине пообещали вознаграждение. Когда он нашел в тайнике боеприпасы и оружие, сам связался с военной комендатурой. В схроне находилось зарубежное и украинское вооружение, в том числе стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка.

«Там была... мина направленного действия, довольно мощная. Если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», — отметил источник.

В апреле в Луганске верховный суд республики приговорил 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова к лишению свободы сроком на 12 лет за шпионаж. Суд установил, что летом 2022 года он собирал сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России в ЛНР и передавал информацию украинским спецслужбам через мессенджер.

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