В дипмиссии РФ рассказали о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на возвращение паломников

Обострение ситуации на Ближнем Востоке затронуло процесс возвращения российских паломников, совершавших хадж, заявили в генконсульстве России в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что перебои в авиасообщении ОАЭ затронули порядка 10 тысяч россиян, большинство из которых уже вылетели из страны, остаются вопросы по приблизительно 3 тысячам человек.

В консульстве подчеркнули, что все паломники, совершавшие хадж, находятся в безопасности. В текущий момент предпринимаются меры по их возвращению в Россию.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.