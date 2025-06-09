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Отец подарил дочери лотерейный билет, который принес ей $2 млн

UPI: в США отец подарил дочери лотерейный билет, принесший ей $2 млн
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Massachusetts State Lottery

В США отец подарил дочери лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей $2 млн, пишет UPI.

Жительница города Норкросс, штат Джорджия, Ванесса Акоста выиграла в лотерею $2 млн, получив билет в подарок от отца. Счастливый квиток был приобретен в магазине East Boston Corner Market на Лондон-стрит в Восточном Бостоне, штат Массачусетс.

Счастливый билет относился к игре Mega Money с общим призовым фондом в размере $25 млн. Для Акосты он стал » самым лучшим подарком» — ей удалось выиграть джекпот. По ее словам, эта сумма пойдет на покупку собственного дома и оплату обучения в колледже для ее детей. Она также поблагодарила отца за внимание и отметила, что никогда не ожидала такого поворота событий.

Ранее победивший рак житель Канады выиграл в лотерею $2,5 млн меньше чем за год. Выигранные деньги он тратил на совместные путешествия с женой, а также помощь друзьям.

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