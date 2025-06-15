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Экс-советнику Лужкова позвонили «из Википедии» и выманили 1,1 млн рублей

Baza: мошенники выманили у бывшего советника Лужкова Шнейдера 1,1 млн
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ru.wikipedia.org/Tofogan

Бывший советник мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-зампред партии «Парнас» Михаил Шнейдер стал жертвой мошенников и потерял более миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, летом 2024 года 76-летнему Шнейдеру позвонил человек, который представился работником «Википедии». Под предлогом подтверждения личности его попросили продиктовать коды из СМС. Позже с ним вышел на связь якобы сотрудник ФСБ, показал по видеосвязи удостоверение и заявил, что аккаунт экс-чиновника на «Госуслугах» был взломан, а сам он якобы подозревается в незаконных переводах денег на Украину.

Чтобы «избежать уголовной ответственности», мужчине предложили сотрудничать. Под контролем мошенников он сменил пароли, а позже по указанию «сотрудника Центробанка» перевёл все свои сбережения — 1,1 млн рублей — на «безопасные счета».

Шнейдер понял, что стал жертвой обмана, только спустя год, когда попытался вернуть средства, но не смог. В конце мая он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее россиянка лишилась 7 млн рублей и квартиры, пытаясь найти работу.

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