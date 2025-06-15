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Россиянка лишилась 7 млн рублей и квартиры, пытаясь найти работу

В Ярославле женщина искала работу и лишилась 7 млн рублей
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Shutterstock

В Ярославле преподаватель искала в сети подработку и осталась без денег и квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает областное управление МВД.

54-летняя жительница Ярославля нашла в сети объявление о подработке. С женщиной связался «менеджер» и объяснил, что ей предстоит заполнять карточки товара и предложил зарегистрироваться на сайте. Потерпевшая прошла по ссылке и ввела данные банковской карты. Со счета списались 11 тысяч рублей.

После этого с женщиной связались неизвестные и сообщили, что перевод сделан некорректно, деньги ушли на валютный счет и для их возврата следует внести «залоговую сумму». В течение нескольких недель потерпевшая переводила различные суммы на указанные аферистами счета и передала курьеру более 4 млн рублей наличными от продажи квартиры. Общий ущерб составил 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани пенсионерка «инвестировала» в мошенников 1,5 млн рублей.

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