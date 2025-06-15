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Саперы ВДВ разминируют Курскую область

Саперы Донского казачьего полка ВДВ разминируют курское приграничье
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Саперы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ в данный момент проводят работы по гуманитарному разминированию курского приграничья. Об этом заявили в министерстве обороны России.

«Саперы обнаруживают взрывоопасные предметы, в том числе иностранного производства», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Старший сапер с позывным Афганец сообщил, что было заминировано большое количество гражданских объектов.

«Обидно, что они набросали в мирные дома и поля [мины]. Тут же народ останется. Воюйте против нас, против солдат, а не против мирного населения», — сказал он.

До этого командир отряда разминирования с позывным Рига заявил, что в Курской области украинские войска минировали все, что может подобрать человек. Он признался, что в Курской области видел почти все виды боеприпасов производства стран НАТО, было немало и самодельных снарядов. В качестве примера Рига вспомнил о гранате, сделанной из пластиковой бутылки.

Ранее в Минобороны рассказали о работе по разминированию Херсонской области.

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