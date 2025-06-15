Россиянам напомнили о наказании за незаконное изъятие паспорта

В министерстве внутренних дел России напомнили, что за незаконное изъятие паспорта гражданина РФ может быть назначен штраф от 100 до 300 рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства в ответ на официальный запрос.

Там пояснили, что если должностное лицо незаконно изымает у гражданина документ, удостоверяющий личность, это считается административным правонарушением, предусмотренным статьей 19.17 КоАП РФ.

В МВД отметили, что принятие паспорта в качестве залога — еще одно нарушение. В таких случаях может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 100 рублей.

В ведомстве подчеркнули, что изъятие действующего паспорта у гражданина противоречит закону «О гражданстве РФ». Контроль за соблюдением этих норм возложен на территориальные органы полиции, включая участковых и сотрудников ППС.

До этого старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов предупредил, что в паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию.

Ранее в России предложили вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспорте.