В России предложили вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспорте

В Госдуму поступают обращения от граждан с просьбой снова сделать обязательными отметки о браке и детях в паспорте. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам депутата, многие россияне недовольны тем, что с 2021 года такая информация указывается в документе только по желанию. Она считает логичным вернуть эту практику, особенно если бумажные паспорта продолжают использоваться наряду с электронными сервисами.

Буцкая пояснила, что люди жалуются на «пустые паспорта», где теперь сложно понять семейный статус человека. По ее словам, в документе сразу была видна важная информация: дата рождения, сведения о браке и детях. Сейчас же, если человек не носит кольцо, даже неясно — женат он или нет.

В соответствии с постановлением правительства, с июля 2021 года отметки о регистрации и расторжении брака, а также о наличии детей, в паспорте ставятся только по желанию. Обязательными остаются только данные о прописке и воинской обязанности.

Ранее россиянам рассказали, какая отметка в паспорте аннулирует документ.