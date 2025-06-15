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Синоптик спрогнозировал сильные дожди, грозы и град в регионах России

Синоптик Вильфанд: в центре и на юге РФ ожидаются грозы и смерчи над морем
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству ТАСС, что в центре европейской России, на юге Приволжского федерального округа и в Сибири ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Согласно прогнозу синоптика, 15 июня во Владимирской и Костромской областях ожидается сильный дождь — такая ситуация прогнозируется на северо-востоке Центрального федерального округа.

«Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдет в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что на юге европейской части России сохранится сложная погода из-за холодного фронта. В Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и всех республиках Северного Кавказа ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/с.

Кроме того, 15-16 июня в Краснодарском крае поднимется уровень воды в притоках Кубани. Вильфанд также предупредил, что на Черноморском побережье Краснодарского края возможен риск формирования смерчей над морем.

В Омской области в воскресенье ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и порывистый ветер до 25 метров в секунду. В Алтайском крае также прогнозируются интенсивные осадки, град и ветряные порывы до 23 метров в секунду. По словам синоптика, аналогичная ситуация ожидается в центральных и южных районах Красноярского края, в Туве, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

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