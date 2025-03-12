Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Назван возраст, когда умственные способности достигают пика

Science Advances: умственные способности достигают пика в 40 лет
close
Jelena Zelen/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых опровергла распространенное мнение о том, что когнитивные способности начинают снижаться уже к 30 годам. Исследователи выяснили, что навыки грамотности и счета обычно улучшаются как минимум до 40 лет, после чего стабилизируются или начинают незначительно снижаться. Однако этот спад не является неизбежным: люди, которые часто используют когнитивные навыки в повседневной жизни и на работе, могут сохранять и даже улучшать их и после сорока. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследование проводилось, чтобы более точно понять, как меняются когнитивные способности с возрастом. Ранее большинство работ основывалось на сравнении людей разного возраста в один и тот же момент времени, что искажало результаты из-за различий в уровне образования и условиях жизни разных поколений.

«Когнитивные навыки оказывают большое влияние на уровень доходов человека и экономический рост стран. Старение населения в развитых странах вызывает беспокойство по поводу снижения этих навыков с возрастом. Однако прежние исследования имели ограничения, так как сравнивали людей разного возраста, а не отслеживали изменения в одних и тех же группах со временем», — объяснил ведущий автор исследования Эрик А. Ханушек из Стэнфордского университета.

Ученые использовали данные программы PIAAC-L (Программа международной оценки компетенций взрослых). В рамках этого проекта исследователи дважды тестировали навыки грамотности и счета у большой группы взрослых с интервалом в 3,5 года. Это позволило отследить реальные изменения в способностях людей, а не опираться на косвенные сравнения между разными возрастными группами.

Навыки оценивались с помощью анкет, в которых участники указывали, как часто они сталкиваются с задачами, связанными с чтением и математикой, в повседневной жизни и на работе. Вопросы касались чтения инструкций, писем, статей, книг, расчета стоимости, использования процентов и дробей, а также интерпретации графиков.

Результаты оказались неожиданными: в среднем навыки грамотности и счета заметно улучшались до 40 лет. После этого навыки грамотности лишь слегка снижались, а навыки счета падали немного быстрее. Однако в группе людей, которые активно использовали эти навыки в работе и повседневной жизни, никаких признаков снижения вообще не наблюдалось даже в возрасте после 50 лет.

«Поведение человека оказывает значительное влияние на возрастные изменения когнитивных навыков», — отметил Ханушек. — «Те, кто регулярно использует навыки чтения и счета дома или на работе, могут избежать или значительно замедлить когнитивное старение».

Ученые также обнаружили различия в зависимости от рода деятельности и уровня образования. Люди с высшим образованием и те, кто работает в интеллектуальных сферах, демонстрировали стабильное улучшение навыков даже после сорока лет при условии их активного использования. В то же время у людей из этих же групп, которые реже использовали когнитивные навыки, такого улучшения не наблюдалось.

Также выявились гендерные различия: женщины в среднем демонстрировали более выраженное снижение навыков с возрастом, особенно в математике. Это различие не полностью объясняется уровнем использования навыков, что требует дальнейших исследований.

Ранее ученые выяснили, что помогает дожить до 100 лет.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами