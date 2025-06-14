Жителей Техаса попросили самоизолироваться из-за пожара на заводе

В американском штате Техас произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техас-Сити, передает Fox 26 Houston.

Как сообщает телеканал, людей, проживающих между улицами 29-я авеню и Бэй-стрит, попросили соблюдать режим самоизоляции: им нужно оставаться дома, закрыть все окна и двери и выключить кондиционеры и батареи.

По последним данным, около 13:40 (21:40 мск) пожарные смогли локализовать возгорание, однако дыма в районе места происшествия по-прежнему много.

На прошлой неделе в центральной части Тихого океана загорелось судно Morning Midas с более чем 3 тыс. автомобилей на борту. На борту корабля находились 22 члена экипажа, которые предпринимали попытки самостоятельно потушить возгорание, но им не удалось справиться с огнем. Береговая охрана США эвакуировала моряков на другое судно. Два дня назад там сообщили, что продолжается полная ликвидация очагов возгорания и организация буксировки судна в безопасную акваторию.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.