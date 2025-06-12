В Тихом океане продолжает гореть автовоз

Судно Morning Midas с тысячами авто продолжает гореть в океане спустя неделю

Сухогруз Morning Midas, вспыхнувший почти неделю назад в Тихом океане близ Аляски, продолжает дрейфовать. Об этом сообщает Carscoops.

В Береговой охране США подчеркнули, что работают в тесном сотрудничестве со специалистами судовладельца, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции и минимизировать ущерб.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжается полная ликвидация очагов возгорания, а также организация буксировки судна в безопасную акваторию.

На сухогрузе находится более трех тысяч автомобилей, из них 681 — гибриды, а 70 — электрокары.

5 мая сообщалось, что в центральной части Тихого океана загорелось судно с более чем 3000 автомобилями на борту.

Судно-автовоз Morning Midas вышло из китайского порта 26 мая и направлялось в Мексику.

На борту корабля находились 22 члена экипажа, которые предпринимали попытки самостоятельно потушить возгорание, но им не удалось справиться с огнем. Береговая охрана США эвакуировала моряков на другое судно.

Ранее в порту Находки произошел пожар на буксире.