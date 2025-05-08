Лукашенко объяснил исчезновение картофеля из белорусских магазинов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии нового Международного выставочного центра в Минске прокомментировал ситуацию с исчезновением картофеля с прилавков в некоторых магазинах страны. Слова главы государства передала его пресс-служба.

По словам Лукашенко, проблема связана с разницей в ценах на картофель в Белоруссии и России. Он указал, что белорусские потребители ожидают доступных и низких цен, в то время как производители стремятся продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше.

Президент выразил уверенность, что ситуация временная.

«Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — заверил президент.

В марте 2025 года Росстат отметил резкий рост цен на картофель в России. На этом фоне в Госдуме предложили ввести государственное регулирование цен на этот продукт.

Ранее Лукашенко возмутился ростом цен на картофель.