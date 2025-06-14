Российская научная делегация не может покинуть Тегеран

Научная делегация из России не может выехать из Тегерана

В связи с обострением обстановки после израильской атаки российская делегация, состоящая из дипломатов и ученых, не имеет возможности покинуть Тегеран. Об этом сообщила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

«Мы находимся в Тегеране. Нас сегодня забрало к себе посольство России. Спасибо уважаемым коллегам за это. В Тегеран мы приехали позавчера, и вечером началась атака. Посольством было рекомендовано не покидать гостиницу. Мы слышали взрывы непосредственно в близости от гостиницы», — сказала Сидоренко, отметив, что половина делегации – женщины.

Российские представители незамедлительно связались с посольством и передали список членов официальной делегации.

Профессор также упомянула, что «вблизи проходит демонстрация с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами».

До этого министерство культуры России сообщило, что музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, ранее оказавшиеся в Иране из-за сложной геополитической ситуации, находятся в безопасности.

Ранее посольство РФ сообщило, есть ли россияне среди пострадавших в Иране после атаки Израиля.