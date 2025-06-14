В Северной Осетии открыли памятник медикам, боровшимся с COVID-19

Во Владикавказе появился мемориал, посвященный врачам, проявившим героизм во время пандемии COVID-19. Памятник воздвигнут на пересечении улиц Барбашова и Леваневского, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-аккаунте.

Создателем скульптуры стал известный художник Ибрагим Демеев. Бронзовая работа представляет собой шар, символизирующий мир, столкнувшийся с пандемией. Внутри шара – бронзовая фигура доктора, смело шагающего навстречу неизвестности.

«С каким мужеством и самоотдачей наши медики встретили беду! Пока мы только учились жить в новой реальности, они уже были там рядом с теми, кому было особенно страшно и тяжело», – подчеркнул Меняйло.

По словам Сергея Меняйло, врачи, медсёстры, фельдшеры, водители скорой помощи и студенты-медики, не колеблясь, отправились в «красную зону», где каждый шаг нёс в себе опасность.

До этого американские ученые из Университета Джорджии и Университета Оклахомы провели масштабный анализ 300 вспышек заболеваний за последние 40 лет. Результаты показали, что бедность создает идеальные условия для распространения инфекций.

Ранее ученых встревожило количество времени, необходимое на восстановление психики после COVID-19.