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Ученых встревожило количество времени, необходимое на восстановление психики после COVID-19

OFID: психическое здоровье восстанавливается дольше физического после COVID-19
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Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что люди, перенесшие COVID-19, восстанавливаются физически в среднем за три месяца, тогда как возвращение к прежнему уровню психического благополучия занимает до девяти месяцев. Причем даже спустя год после заражения примерно 20% участников продолжали испытывать общее снижение качества жизни. Работа опубликована в журнале Open Forum Infectious Diseases (OFID).

Исследование проводилось в рамках проекта INSPIRE при поддержке Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В нем участвовали 4700 человек, обратившихся за помощью при симптомах, похожих на COVID-19, в период с декабря 2020 по август 2022 года. Примерно 75% из них действительно были инфицированы коронавирусом, остальные дали отрицательный результат.

Интересно, что люди с положительным результатом на COVID, как правило, восстанавливались быстрее и полнее, чем те, у кого симптомы были, но вирус не был подтвержден лабораторно. Это наблюдение наводит на мысль, что влияние других инфекций с похожей клинической картиной могло быть недооценено.

По словам доцента Лорен Уиск, соавтора исследования, врачи должны обращать больше внимания не только на физическое, но и на психическое состояние своих пациентов после COVID-19. Ментальное здоровье восстанавливается заметно медленнее, и этому аспекту необходимо уделять больше ресурсов и профессионального внимания.

Авторы работы также подчеркивают, что около одной пятой всех участников спустя год после болезни по-прежнему сообщали о симптомах, напоминающих «долгий COVID», независимо от результата первоначального теста на коронавирус. В этом кроется вызов для медицины: как помочь тем, чье здоровье не восстанавливается в привычные сроки и чье состояние нельзя объяснить только вирусной нагрузкой.

Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований и разработки эффективных стратегий помощи тем, кто долго не может вернуться к полноценной жизни после острой инфекции.

Ранее был найден способ восстановления защиты мозга у пожилых.

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