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Ловивший покемонов в храме блогер Соколовский получил убежище в Польше

Блогер Соколовский сообщил о получении политического убежища в Польше
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Блогер Руслан Соколовский получил политическое убежище в Польше. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В 2017 году мужчина был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно за ролик, в котором он играл в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Затем условный срок был сокращен до двух лет и трех месяцев. 7 сентября 2016 года Amnesty International (признана в РФ нежелательной организацией) признала Руслана Соколовского узником совести.

После снятия судимости блогер начал активно заниматься криптовалютой, а также снимал репортаж с необитаемого острова. Россию Соколовский покинул после начала СВО.

В мае 2020 года сообщалось, что Соколовский вместе с еще семью популярными блогерами улетел на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме, чтобы принять участие в новом шоу телеканала ТНТ «Остров героев». Участникам проекта предстояло в течение недели выживать в экстремальных условиях — они должны были сами обеспечить себя едой, кровом и даже огнем.

Ранее Останина приравняла движение фембой к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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