Умер директор областного филиала центра «Воин» Игорь Ревякин

Глава тюменского филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин» Игорь Ревякин скончался. Об этом сообщили в группе региональной организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Игорь Владимирович отдавал всего себя работе, был внимателен к каждому курсанту и сотруднику. Он являлся примером ответственности и мужества, человечности и преданности», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что прощание с Ревякиным состоится 17 июня в 12:00 по адресу улица Юрия Семовских, дом 1/1. Руководителя филиала похоронят на Червишевском кладбище. Причины смерти не уточняются.

Ревякин был курсантом детско-юношеского центра «Аванпост». Там будущий руководитель областного филиала «Воина» стал отличником добровольной подготовки к военной службе. После этого мужчина вступил в ряды президентского полка, где получил звание младшего сержанта.

Впоследствии Ревякин занял пост заместителя директора центра «Аванпост». После этого он возглавил тюменский филиал центра «Воин».

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