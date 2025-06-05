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Сотрудница ПВЗ подралась с покупательницей, пришедшей за пару минут до закрытия

Сотрудница ПВЗ из Петербурга напала на женщину, которая поздно пришла за заказом
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Depositphotos

Сотрудница ПВЗ в Санкт-Петербурге устроила драку с посетительницей, которая слишком поздно пришла за заказом. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в ПВЗ на улице Кораблестроителей, куда 55-летняя местная жительница пришла за три минуты до закрытия. Узнав, что женщина собирается примерять вещи, сотрудница пункта попросила ее прийти завтра, но клиентка была непреклонна. Женщины повздорили и подрались.

В результате у петербуженки, забиравшей заказ, диагностировали закрытое частичное повреждение капсульно-связочного аппарата пальца левой кисти, а у ее оппонентки, которую зовут Марина, остались синяки и ссадины на лице. Девушка уверена, что посетительница ее спровоцировала, и она могла отказать ей в выдаче.

«Сотрудник имеет право не выдавать вещи с примеркой за 40 минут до закрытия», — отметила Марина.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее ревнивица устроила истерику в пункте ПВЗ на Урале и избила сотрудницу.

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