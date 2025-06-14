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В Госдуме считают, что Иран не будет следовать шовинистской позиции

Депутат Милонов: первопричиной ближневосточного конфликта являются действия Израиля и США
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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Персия по своим традициям не будет следовать националистической, шовинистической позиции, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милнов

«Страна, которая подверглась беспрецедентной атаке. Войне, которая развязана против них израильтянами. Конечно, есть и достаточно острые формы реагирования. Надо понимать, особенно тех людей, кто потерял своих близких, кто пострадал в результате этой атаки. Понятно, что сейчас не самое простое время для них. Уверен, что Персия, следуя своим традициям, не будет ни в коем случае следовать какой-то националистической, шовинистической позиции и повестке», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что первопричиной вооруженного конфликта стали действия Израиля и США.

Глава комитета ГД по вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что «все войны заканчиваются миром». Она заявила, что в эпоху «горячих конфликтов нужно сохранять холодную голову».

«Безусловно, в эпоху горячих конфликтов нужно сохранять холодную голову и помнить, что не бывает «плохих» национальностей, не бывает «плохих» религий. Все войны заканчиваются миром. От войны страдают простые, мирные люди. Лучше мир чем любая война», — сказала она.

До этого в сети появились кадры, как иранцы «празднуют» ответные удары по Израилю.

Ранее в Госдуме назвали Россию образцом толерантности.

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