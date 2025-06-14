В Госдуме назвали Россию образцом толерантности

В сети появились фотографии и видео, на которых жители Ирана и Йемена «празднуют удары по Израилю». Россия является «идеальной картиной» взаимного уважения, толерантности и соседства разных культур, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.

«Естественно, Россия — идеальная картина модели взаимного уважения, толерантности, терпимости и соседства разных культур. Люди живут, все поздравляют друг друга со всеми праздниками. Христиане поздравляют, другими праздниками, приносят пироги и так далее. Культурно друг друга обогащают. Бывают случаи, когда кто-то пытается раскачать [ситуацию]», — сказал он.

Бичаев отметил, что всегда существуют люди, которые пострадали в ходе боевых действий. Он заявил, что добрососедство придет через время.

«Всегда есть люди, которые пострадали и с одной, второй, и с третьей стороны, гражданские, не гражданские люди, которые погибли в Израиле, в Иране. И просить, чтобы они относились одинаково к людям, которых они считают врагами, к сожалению, у нас не вам не получится. Нужно понимать и разделять, что [есть] люди, которые отдают приказы, и [которые] их выполняют. И люди, которые просто живут в Иране, или в Израиле — это люди, которые не имеют, как правило, никакого отношения к реализации этих планов. Пройдёт время, я уверен, что ситуация изменится и люди будут жить в добрососедстве», — сказал депутат.

Бичаев пояснил, что ключевую роль играет общая система воспитания. По его мнению, пропаганда традиционных ценностей искореняет ксенофобию.

«Здесь, в первую очередь, на мой взгляд, ключевую роль играет общая система воспитания. В хорошем смысле, опять же, насаждать эти вещи. Все именно связано с воспитанием, безусловно, с ответственностью. Получается, весьма трудно сформулировать какое-то лекарство, нет никакого лекарства [от ксенофобии]. Нужно следовать тому, чему нас учили родители, тому, чему нас учат в школе, уважать, любить, ценить друг друга и помнить, что права и свобода твои начинаются и заканчивается там, где начинаются права и свободы других людей. И вот в этом момент взаимного уважения», — сказал он.

Ранее папа Римский призвал Израиль и Иран к миру.