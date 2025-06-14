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В Югре врачи спасают ребенка, которого укусила гадюка

В Сургуте двое детей пострадали от укусов гадюк
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Depositphotos

В Сургуте медики пытаются спасти жизнь ребенка, которого укусила гадюка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

По ее словам, с начала сезона медицинская помощь потребовалась уже четырем детям, встретившимся со змеями. В двух случаях змеи оказались неядовитыми, а в остальных дети пострадали от укусов гадюк.

«Одного пациента удалось стабилизировать, его жизни ничего не угрожает. Второй, к сожалению, в крайне тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь», — заверила главврач сургутской больницы.

До этого ядовитая змея укусила россиянина, когда тот решил ее погладить, и отправила его в реанимацию. Реанимационная бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине, который рассказал, что его укусила за палец ядовитая габонская гадюка. Змея живет у него в террариуме, и укус произошел при попытке погладить рептилию. Пострадавшему оказали помощь и доставили в медицинское учреждение. Он провел в реанимации несколько дней и вернулся домой, чтобы продолжить лечение.

Ранее в Сургуте пенсионерка поймала и забила камнем укусившую ее змею.

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