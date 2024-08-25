В Сургуте пенсионерка поймала и забила камнем укусившую ее змею

В Сургуте пенсионерка, укушенная гадюкой, смогла выдавить из раны яд и забить змею камнем. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.

82-летняя пенсионерка работала на огороде, когда почувствовала резкую боль в руке. Женщина заметила небольшую змею, сумела догнать ее и раздавить камнем. Соседка пострадавшей, заметив произошедшее, немедленно вызвала скорую помощь.

Пока бригада медиков ехала на вызов, пожилая женщина сумела выдавить из места укуса часть яда. Пострадавшую госпитализировали для дальнейшего лечения, подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Томске с пляжа госпитализировали местного жителя, который подвергся нападению черной гадюки. Инцидент произошел на пляже в микрорайоне Радонежский. Нетрезвый мужчина был укушен черной гадюкой в руку. Рана мгновенно опухла, пострадавшего госпитализировали в токсикологическое отделение областной больницы, он находится в состоянии средней степени тяжести, также у мужчины диагностировано отравление этанолом.

Ранее гадюка укусила двух сотрудников детского лагеря, которые пытались сделать с ней фото.