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В Новосибирске дворник резал шины и поджигал двери квартир местных жителей

В Новосибирске дворник преследует семейную пару и портит их имущество
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет проверит жалобы на дворника из Новосибирска, который портит имущество местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На дворника пожаловалась семья, которая уверена, что порча их имущества – месть за то, что они выкупили на аукционе участок, когда-то принадлежавший обидчику. В отместку дворник порезал шины автомобиля, которым владеют новосибирцы, и поджег дверь. Страдают от его действий и другие соседи.

Пострадавшие неоднократно обращались в правоохранительные органы, но никаких мер предпринято не было. Ситуацией заинтересовались в СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил местным следователям провести проверку в отношении сотрудников полиции, не принимающих мер к пресечению противоправных действий и привлечению дворника к ответственности.

До этого в Ярославле на площадке для сбора мусора дворник подрался с пенсионеркой, мужчине не понравилось, что пожилая женщина захотела забрать выброшенный кем-то картон. Он несколько раз ударил женщину по голове и лицу.

Ранее пьяный мужчина жестоко избил дворника и бросил его в подъезде.

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