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Мужчина пострадал при падении со скалы в Карелии

В Карелии мужчина упал со скалы и повредил ногу
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Госкомитет Карелии по безопасности

В Карелии спасатели помогли мужчине, пострадавшему при падении со скалы. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по безопасности.

Несчастный случай произошел с мужчиной сегодня утром в районе Ключевского карьера. Он сорвался со скалы и получил перелом ноги. О случившемся сперва узнали сотрудники скорой помощи, которые не могли доставить раненого к машине. С транспортировкой им помогли спасатели.

«На место происшествия выехала поисково-спасательная группа Петрозаводского ПСО КРПСС. Необходимая помощь была оказана», — говорится в сообщении.

В итоге пострадавшего все же госпитализировали. Он попал в БСМП Петрозаводска.

Ранее в Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка.

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