Двое неизвестных разгромили подъезд в Тюмени и повредили двери квартир

В Тюмени пьяные мужчины разгромили подъезд после замечания от жильцов

В Тюмени двое мужчин разгромили этаж в доме после замечания от жильцов. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Инцидент произошел в ночь на 12 июня в одном из домов по улице Монтажников. По словам очевидцев, неизвестные закупились алкоголем в круглосуточном магазине, который находится во дворе дома, и там же устроили застолье. Это не понравилось местным жителям, один из них сделал собутыльникам замечание.

«Какой-то мужчина сделал им замечание, попросил прекратить орать под окнами. Видимо из-за этого произошел конфликт. Неизвестные поднялись в пятый подъезд жилого дома и разгромили весь этаж», — говорят местные.

Хулиганы повредили несколько дверей квартир на площадке, разбили стекла и глазок, разнесли кладовую. Владельцы пострадавшего имущества обратились в полицию, надеясь привлечь виновных к ответственности. В УМВД по Тюменской области произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца.