В Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца

В Хакасии будут судить мужчину за погром в магазине и избиение продавца

В Черногорске в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который разгромил магазин и напал на продавца. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

Инцидент произошел в марте, пьяный мужчина ворвался в магазин продуктов, начал громить витрины и разбрасывать упаковки с товаром. Продавец попыталась угомонить агрессивного незнакомца, тогда он напал на нее и избил.

Женщина успела нажать тревожную кнопку, а покупатели вызвали полицию. Пока наряд ехал на вызов, дебошир сбежал. Личность злоумышленника быстро установили, им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. На допросе он сообщил, что ничего не помнит потому, что был пьян. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи.

Ранее петербуржец вломился ночью в парикмахерскую, чтобы побриться.