Новосибирец исколол собаку вилами, снял это на камеру и сам выложил в чат

Житель Новосибирской области издевался над собакой и снимал происходящее на камеру. Об этом сообщает ACT-57 Black.

Инцидент произошел в селе Медведское. По данным Telegram-канала, бездомное животное приходило на участок к мужчине, и это ему надоело. Он якобы намеренно установил капкан, и, когда собака попалась, несколько раз вонзил ей в район шеи вилы. На кадрах также заметны травмы выше лап.

«Издевательства продолжались в течение нескольких часов на глазах у малолетних детей», – сообщается в публикации.

Все происходящее мужчина снял и выложил в местный чат, причина такого поступка не уточняется.

Несмотря на серьезные травмы, собаке удалось выжить. Волонтеры привезли животное к ветеринарам, но спасти его не удалось.

Местные жители обратились в полицию. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

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