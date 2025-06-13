На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосибирец исколол собаку вилами, снял это на камеру и сам выложил в чат

В Новосибирской области мужчина исколол собаку вилами
close
Shutterstock/Pavel Hlystov

Житель Новосибирской области издевался над собакой и снимал происходящее на камеру. Об этом сообщает ACT-57 Black.

Инцидент произошел в селе Медведское. По данным Telegram-канала, бездомное животное приходило на участок к мужчине, и это ему надоело. Он якобы намеренно установил капкан, и, когда собака попалась, несколько раз вонзил ей в район шеи вилы. На кадрах также заметны травмы выше лап.

«Издевательства продолжались в течение нескольких часов на глазах у малолетних детей», – сообщается в публикации.

Все происходящее мужчина снял и выложил в местный чат, причина такого поступка не уточняется.

Несмотря на серьезные травмы, собаке удалось выжить. Волонтеры привезли животное к ветеринарам, но спасти его не удалось.

Местные жители обратились в полицию. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный мужчина с ножом пытался похитить бульдога из квартиры в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами