Российские врачи спасли школьника, вдохнувшего споры грибов

Медики Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) оказали помощь мальчику с хроническим кашлем и проблемами с дыханием. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

11-летний школьник поступил в больницу с жалобами на одышку, проблемы с дыханием и постоянный кашель. В ходе обследования врачи обнаружили в крови и мокроте грибы аспергиллы. Для спасения пациента собрали мультидисциплинарную команду: инфекционистов, аллергологов и пульмонологов. Мальчику назначили комплексную терапию.

«Аспергиллы встречаются в воздухе, в помещениях с повышенной влажностью — санузлы, ванные комнаты, подвалы, скверы и парки с опавшими листьями, земля комнатных растений, клетки грызунов и птиц, кондиционеры», — рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Лечение заняло немало времени, но дало результат — кашель и хрипы исчезли, температура нормализовалась. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и переведен на амбулаторное наблюдение.

Аспергиллез — болезнь легких, вызванная грибами аспергиллами. Эти грибы могут вызывать воспаление в бронхах. Болезнь начинается остро: с озноба, высокой температуры, боли в груди, кашля с мокротой и затрудненного дыхания.

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