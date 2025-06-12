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Тюменец украл из магазина 76 плиток шоколада

В Тюмени мужчина украл из магазина шоколад на 12 тысяч рублей

В Тюмени полицейские задержали вора-сладкоежку, который украл из магазина шоколад на 12 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Кража попала на записи камер видеонаблюдения, в торговый зал вошел мужчина. Он подошел к стеллажу с шоколадом и сложил в рюкзак 76 плиток, после чего скрылся, минуя кассу.

Личность злоумышленника удалось установить, им оказался 38-летний ранее судимый житель Тюмени. Мужчина признался в краже, шоколадки он успел продать случайным прохожим на улице. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей. Когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация.

Ранее мужчина в трусах и с топором вломился в магазин в Подмосковье.

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