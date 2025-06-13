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США рассчитывают, что новый раунд переговоров с Ираном состоится

CNN: США рассчитывают, что очередной раунд переговоров с Ираном в Омане состоится
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

США рассчитывают, что очередной раунд переговоров с Ираном по ядерной сделке состоится. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что встреча представителей США и Ирана должна пройти в оманском Маскате 15 июня.

США и Иран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе.

9 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран передаст американской стороне предложения по ядерной программе через Оман.

11 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова оказать не только политическое содействие по достижению ядерной сделки, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

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