Американец познакомился с мальчиками в интернете и изнасиловал, представляя это как пранк

В США мужчина познакомился с двумя мальчиками в мессенджере и изнасиловал их

В США молодого человека обвинили в насилии над детьми. Об этом сообщает New York Post.

18-летний житель Лонг-Айленда познакомился в мессенджере с двумя 11-летними детьми, с которыми у него был общий чат. Сначала школьники ничего не заподозрили и думали, что собеседник того же возраста, что и они.

Однако позже они встретились с юношей. Он возил детей на своей машине, покупал еду и безалкогольные напитки.

Помимо этого, вместе с ними молодой человек делал пранки. По данным издания, одного из школьников изнасиловал, в отношении второго – совершал действия сексуального характера. Все это происходило в туалетах двух разных локаций, насилие он представлял как пранк, за который якобы позже заплатит.

Спустя некоторое время после этих инцидентов мать одного из мальчиков обнаружила переписку с юношей, после чего сын рассказал ей о происходящем. Женщина отправилась в полицию.

Молодого человека задержали, ему уже предъявили обвинения. Если его признают виновным, фигурант разбирательств может попасть в тюрьму на 25 лет.

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