Юноша из Казахстана стал героем конфликта в автобусе и попал в модельный бизнес

Казахстанец стал звездой подиума после того, как пенсионерка избила его сумкой

Уроженец Казахстана подписал контракт с ведущим мировым модельным агентством после того, как пожилая женщина избила его сумкой. О своем пути в модельный бизнес он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В начале 2024 года Чингиз Алгазин ехал в алма-атинском автобусе и снимал себя на видео. Это заметила оказавшаяся рядом пенсионерка, которая решила, что юноша снимает именно ее, и стала его бить сумочкой, требуя остановить запись. Получившиеся в результате потасовки кадры Чингиз опубликовал в соцсетях.

Ролик стал вирусным и привлек внимание представителей казахстанского модельного агентства Mulan. Симпатичному жителю Алматы отправили приглашение, после чего он прошел бесплатное обучение и стал работать моделью.

Недавно 22-летний казахстанец стал лицом IMG Models. Это агентство представляет таких звезд подиума, как сестры Хадид, Хайди Клум и Кейт Мосс. Чингиз признался, что не ожидал такого поворота, но теперь готовится к поездке в Европу.

«Я был очень удивлен. Теперь готовлю визу, и уже в сентябре меня можно будет увидеть на подиумах Милана или Парижа», — рассказал о своих планах молодой человек.

Ранее россиянин приютил бездомного и помог ему воссоединиться с дочерью.