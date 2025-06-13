В Ленобласти подросток попал в больницу после сильного удара током в заброшенном здании

В Ленобласти подростка госпитализировали после похода к заброшенной котельной. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Колпино, в поселке Серебрянский. 14-летний школьник гостил у бабушки, но в день инцидента отправился со знакомыми к заброшке, которую они решили изучить.

Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок.

«Получивший электротравму и ожог спины парень смог самостоятельно выйти», – сообщается в публикации.

Компания помогла школьнику добраться до дома бабушки, вскоре его госпитализировали, состояние пациента медики оценили как тяжелое. Подростка направили в реанимацию, затем направили в Петербург.

До этого в поселке Томаровка Белгородской области 13-летняя девочка попала в больницу после игры с контактным фонтаном. Когда она потянулась к воде, ее ударило током. Медики пострадавшую не спасли.

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