Следователи проверяют жительницу Иркутска после оскорблений в адрес бойцов СВО

В СК начали проверку иркутской блогерши после ее слов о Дне России и СВО

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении блогерши из Иркутска, которая уничижительно высказалась о Дне России и об участниках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Сообщается, что женщина опубликовала в социальной сети видео, на котором она заявила, что День России — событие, «не заслуживающее гордости». Кроме того, блогерша пообещала «выпить вина», если бойцы СВО «сдохнут завтра».

Своими заявлениями она возмутила интернет-пользователей. Сообщается, что блогерша уже удалила свою страницу в социальной сети.

На данный момент сотрудники СК изучают материалы в рамках доследственной проверки.

В начале мая СМИ писали, что владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят на предмет дискредитации российской армии. Поводом для этого стал пост в его Telegram-канале, где бизнесмен заявил, что якобы из-за роста оборонных расходов России «бизнесу придется выживать».

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.