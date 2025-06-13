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Ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле

ИКИ РАН: на Земле неожиданно началась магнитная буря
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Shutterstock

На Земле началась магнитная буря средней силы, которая ранее не была спрогнозирована. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, буря зафиксирована с 23:00 мск и продолжалась по состоянию на утро 13 июня, достигнув уровня G2.3 — это выше среднего значения. Ученые отметили, что такие параметры могут повлиять на работу энергосистем и радиосвязи.

Причина геомагнитного возмущения пока неясна. По словам исследователей, в последние часы наблюдается рост плотности солнечной плазмы и усиление магнитного поля. Однако скорость солнечного ветра, как главный показатель выбросов вещества с Солнца, остается стабильной. В геомагнитных прогнозах это событие также не значилось.

Ученые добавили, что в ночь на 14 июня ожидалось воздействие от крупной корональной дыры на Солнце, которая наблюдается в южном полушарии. По их мнению, возможно, Земля уже столкнулась с плотным потоком вещества с ее границы. Это может привести к дальнейшему усилению солнечного ветра в течение дня.

Прогнозировать точную продолжительность и силу бури пока невозможно. Специалисты предупредили, что Земля входит в период нестабильной геомагнитной обстановки, который может продлиться 2–3 дня.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

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