В Подмосковье десятки людей эвакуировали из горящей многоэтажки

В подмосковном Красногорске произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что в поселке Нахабино на улице Королева загорелся магазин, расположенный на первом этаже восьмиэтажного жилого дома. Пожарные эвакуировали из здания 50 человек, среди которых 15 детей. В итоге 18 сотрудников МЧС при помощи четырех единиц техники локализовали возгорание на 80 кв. м. Вскоре было ликвидировано и открытое горение.

Неделю назад на проспекте Абая в Актобе на западе Казахстана около 18:30 (16:30 мск) произошел взрыв в жилой пятиэтажке. После детонации, от которой в расположенном в 100 м здании выбило стекла, в пятиэтажке начался пожар. В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили о частичном обрушении между третьим и четвертым этажами. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Жителей 15 квартир жилого дома власти разместили в общежитии.

Ранее мужчина поджег тополиный пух и спалил восемь машин в Екатеринбурге.