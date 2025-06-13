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Названы самые дешевые блюда в столовой Госдумы

РИА Новости: самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей
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Depositphotos

Самое дешевое блюдо в столовой Государственной думы России стоит 15 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что за 15 рублей в ГД можно купить «морковь свежую тертую» и «капусту раннюю натуральную». Порция каждого блюда составляет 60 граммов.

«Бульон куриный с яйцом» является самым дешевым супом в парламенте. Он стоит 120 рублей за 250 граммов. Самое дешевое второе блюдо — «блинчик с черной смородиной» — 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо — «сало соленое» — 90 рублей за 30 граммов.

В апреле журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что из меню в главном буфете Госдумы исключили красную икру. Он подчеркнул, что теперь икру можно приобрести только в маленькой столовой на пятом этаже нового здания.

До этого один из действующих парламентариев в беседе с «Газетой.Ru» пожаловался, что в столовой для депутатов Госдумы высокие цены, маленькие порции, а качество еды — не очень. Он отметил, что столовая не пользуется популярностью среди его коллег, на обед они предпочитают ходить в кафе, а за перекусом — в буфет.

Ранее Милонов предложил убрать из буфета Госдумы «импортный шмурдяк».

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