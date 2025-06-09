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Врач рассказал, когда пациентам могут отказать в пластической операции

Врач Алексанян: диабет может стать причиной отказа в пластической операции
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Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Пластические хирурги могут отказать пациенту в проведении операции из-за неадекватного восприятия реальности и нереалистичных ожиданий. Об этом RuNews24.ru рассказал главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

По его словам, часто люди могут настаивать на хирургическом вмешательстве, которое не решит их проблему. Так, например, человек, страдающий от глубокой депрессии, может считать, что ринопластика решит все его проблемы.

«Мы не волшебники, и наша задача не исполнять желания, а решать медицинские проблемы. Если человек не понимает этого, мы обязаны ему отказать. В противном случае, после операции он может испытывать еще большее разочарование и усугубление психологических проблем», — отметил Алексанян.

Кроме того, причинами отказа могут стать хронические заболевания, например, сахарный диабет, и нестабильное состояние здоровья, потому что это повышает риск появления осложнений во время и после операции. Среди других причин — несоблюдение пред- и послеоперационных рекомендаций, а также нарушение этических норм и несоответствие эстетическим стандартам, добавил врач.

Последняя причина, о которой он рассказал, — возраст пациента. По его словам, большинство пластических хирургов настоятельно рекомендуют дождаться совершеннолетия перед проведением любых эстетических операций.

Пластический хирург, главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин до этого рассказал «Газете.Ru», что звездам, как и другим пациентам, откажут в операциях за любые деньги при наличии серьезных противопоказаний по здоровью, возрасту или другими особенностями.

Ранее пластический хирург назвал самые популярные операции у мужчин.

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