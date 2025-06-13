Несколько сотен туристов эвакуировали из отеля в Аланье, где начался пожар

Из отеля загоревшегося отеля в Аланье эвакуировали 622 туриста. Об этом сообщает информационное агентство IHA.

Уточняется, что возгорание началось гостинице Asrin Beach Hotel — вокруг этого отеля существуют противоречия, например, есть данные о том, что у отеля существуют проблемы с наличием лицензий.

Утверждается, что пожар начался ночью в четверг в подвальном помещении, где располагались сауна и прачечная. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны Турции смогли потушить пожар в течение часа — на место прибыли десять рассчетов.

Все находившиеся в здании отдыхающие были экстренно эвакуированы.

Также от российского генерального консульства в Анталье поступила информация, что россиян среди туристов в этом отеле не было. На данный момент, по данный генконсульства, не поступало обращений насчет этого инцидента.

В апреле сообщалось, что в Самаре начался пожар после взрыва в гостинице.

Ранее в Турции запросили по 1998 лет тюрьмы арестованным после пожара в отеле.