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В Удмуртии неизвестные выбросили младенца в выгребную яму

В Удмуртии в выгребной яме обнаружили младенца

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике

В Удмуртии ищут родителей ребенка, которого обнаружили в выгребной яме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Дебесах, на улице Труда. О том, кто обнаружил младенца в общественном туалете, информация отсутствует. Известно, что спасти пострадавшего не удалось. Предположительно, в выгребную яму девочку бросила мать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты следственного комитета осмотрели место и допросили свидетелей. На данный момент в СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Казахстане 16-летняя девушка стала фигуранткой разбирательства после того, как столкнула пятилетнего ребенка в туалет.

Следователи полагают, что это не единственный случай. За некоторое время до инцидента другая девочка упала в выгребную яму, но в тот момент правоохранители решили, что это был несчастный случай.

Во втором случае школьница признала вину и взяла на себя вину за первый инцидент.

Ранее в Крыму женщина выкинула новорожденного в выгребную яму туалета.

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