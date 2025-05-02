Бакальчука проверят на фейки и дискредитацию армии. Поводом стал пост в Telegam

Владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят на предмет дискредитации российской армии. По данным «Ленты.ру», поводом для этого стал пост в его Telegram-канале, где бизнесмен заявил, что якобы из-за роста оборонных расходов России «бизнесу придется выживать». Публикация в канале Бакальчука появилась 29 апреля, но вскоре была удалена. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В распоряжении издание также есть копия заявления, поступившего в МВД России, с просьбой проверить предпринимателя.

«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение»,

— пояснил собеседник «Ленты.ру».

По данным издания, речь идет о публикации в канале Бакальчука от 29 апреля, в которой бизнесмен написал, что что из-за якобы роста оборонных расходов бюджета России «бизнесу придется выживать». Также в посте упоминалось, что в ближайшем будущем в РФ может увеличиться налоговая нагрузка на предпринимателей и усилится регуляторное давление на бизнес. По словам Владислава Бакальчука, «затянуть пояса» пришлось бы всем , кто «не завязан» на военные расходы страны. Кроме этого, владелец «ВБ Девелопмент» в публикации заявил, что из-за спецоперации финансирование социальной сферы не является приоритетом первого порядка для государства.

«По данным сервиса TGStat, пост в Telegram-канале Бакальчука был в тот же день удален, но остался доступен в мониторинговых базах», — говорится в публикации «Ленты.ру».

Обвинения в убийстве

Для предпринимателя это уже не первое дело — в 2024 году после стрельбы в офисе Wildberries Владиславу Бакульчуку были предъявлены обвинения в убийстве. Бизнесмен заявлял, что приехал в офис для переговоров с руководством новой объединенной компании Wildberries&Russ. Татьяна Ким (его бывшая жена) и компания это опровергли, заявив, что никаких встреч запланировано не было.

«Я дома. Я в шоке»: Владислава Бакальчука не стали арестовывать Главный фигурант дела о стрельбе у офиса Wildberries Бакальчук избежал ареста. Хотя против него... 20 сентября 23:46

В результате конфликте ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли. Суд отправил под стражу шестерых фигурантов дела, при этом Бакальчука среди них не было. Как объяснили адвокаты бизнесмена, Следственный комитет не нашел в его действиях состава преступления.

Дело о мошенничестве

В середине апреля уголовное дело также было возбуждено против компании «ВБ Девелопмент», владельцем которой является Бакальчук. Как сообщало «Интерфакс», расследование касается мошенничества при строительстве складского комплекса Wildberries.

«Неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием [были] завышены объемы выполняемых работ по разработке и перемещению грунта, чем причинен ущерб ООО «Вайлдберриз» в сумме 14 млн 315 тыс. 730 рублей», — уточнил источник агентства.

Процессуальный статус Владислава Бакальчука в рамках дела неизвестен.

Wildberries&Russ подтвердила факт расследования, заявив, что окажут МВД необходимое содействие. В пресс-службе «ВБ Девелопмент» при этом рассказали, что официально правоохранительные органы не обращались в компанию.

«Вероятно, инициатором возбуждения уголовного дела против одного из подрядчиков строительства склада выступило ООО «Вайлдберриз». Необходимо отметить, что «ВБ Девелопмент» являлось техническим заказчиком строительства, т.е. выступало в роли агента между ООО «Вайлберриз» и подрядчиком. Соответственно, в случае возбуждения уголовного дела, наша компания будет являться точно таким же потерпевшим, как и ООО «Вайлдберриз», — утверждают в компании.