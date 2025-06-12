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Волонтеры «Сада памяти» и «Чистой Арктики» заложили Сиреневую Аллею в Карелии

В День России «Сад памяти» стал ближе к цели по высадке 27 миллионов деревьев
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Пресс-служба международной акции «Сад памяти»

Волонтеры «Сада памяти» и «Чистой Арктики» заложили Сиреневую Аллею в Карелии. Об этом сообщили в пресс-центре международной акции «Сад памяти».

По словам организаторов, сегодня, 12 июня, участники акции высадили 12 памятных кустов сирени. Тем самым они стали ближе к ежегодной цели — высадке 27 миллионов деревьев в честь советских героев Великой Отечественной войны. Символично мероприятие провели на территории мемориала с братскими могилами красноармейцев.

«Дерево — это символ жизни и бессмертия. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акция «Сад памяти» имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа», — сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, который также принял участие в акции.

Деревья «Сада памяти» в течение месяца продолжат высаживать на территориях парков, лесов и в городских пространствах разных регионов: Камчатки, Сахалина, Калужской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей, Хабаровского края, Бурятии и Якутии. Планируется, что до конца июня акция охватит все без исключения регионы России. Кроме этого, инициативу акции «Сад памяти» поддержали жители 25 стран.

Ранее стало известно, что 12-летняя девочка из Индии за последние несколько лет посадила более 150 тысяч деревьев и возглавила масштабные проекты по восстановлению лесов.

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