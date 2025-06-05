Инициативу акции «Сад памяти» поддержали жители 25 стран

Инициативу акции «Сад памяти» по самостоятельной высадке деревьев поддержали жители 25 стран, сообщили организаторы.

Ко Дню эколога организаторы международной акции «Сад памяти» назвали количество самостоятельных высадок в рамках инициативы #СадПамятиДома.

На карте проекта сад-памяти.рф появилось почти 100 тысяч деревьев, которые высадили жители 25 стран. В их числе страны Европы, включая Германию, Францию и Чехию, Ближнего Востока — Иордания и Турция, государства Латинской Америки — Бразилия и Колумбия, а также в азиатских и африканских странах. Наибольшее количество посадок зафиксировано в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Молдавии.

«Видеть то, как люди в разных уголках мира самостоятельно включаются в акцию, организуют посадки и отмечают их на карте проекта — это лучшая оценка нашей работы. 100 тысяч деревьев, высаженных по личной инициативе участников в 25 странах — это показатель того, что память о героях войны и забота о природе действительно объединяют людей. Если говорить об общей географии проекта, то мы рассчитываем, что в этом году она будет сравнима с итогами за все пять лет проведения акции», — отметил генеральный директор АНО «Сад Памяти» Вячеслав Харламов.

«Сад памяти» ежегодно охватывает все регионы России и многие зарубежные страны.