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Инициативу акции «Сад памяти» поддержали жители 25 стран

Инициативу акции «Сад памяти» поддержали жители 25 стран
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Акция «Сад памяти»

Инициативу акции «Сад памяти» по самостоятельной высадке деревьев поддержали жители 25 стран, сообщили организаторы.

Ко Дню эколога организаторы международной акции «Сад памяти» назвали количество самостоятельных высадок в рамках инициативы #СадПамятиДома.

На карте проекта сад-памяти.рф появилось почти 100 тысяч деревьев, которые высадили жители 25 стран. В их числе страны Европы, включая Германию, Францию и Чехию, Ближнего Востока — Иордания и Турция, государства Латинской Америки — Бразилия и Колумбия, а также в азиатских и африканских странах. Наибольшее количество посадок зафиксировано в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Молдавии.

«Видеть то, как люди в разных уголках мира самостоятельно включаются в акцию, организуют посадки и отмечают их на карте проекта — это лучшая оценка нашей работы. 100 тысяч деревьев, высаженных по личной инициативе участников в 25 странах — это показатель того, что память о героях войны и забота о природе действительно объединяют людей. Если говорить об общей географии проекта, то мы рассчитываем, что в этом году она будет сравнима с итогами за все пять лет проведения акции», — отметил генеральный директор АНО «Сад Памяти» Вячеслав Харламов.

«Сад памяти» ежегодно охватывает все регионы России и многие зарубежные страны.

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