Школьница посадила 150 тысяч деревьев за несколько лет

В Индии 12-летняя девочка Прасиддхи Сингх за последние несколько лет посадила более 150 тысяч деревьев и возглавила масштабные проекты по восстановлению лесов, привлекая внимание не только местных властей, но и международного сообщества, пишет Good News Network.

Девочка начала свою деятельность, когда ей было всего семь лет. После того как разрушительный циклон обрушился на ее родной регион в штате Тамил Наду, Прасиддхи решила, что хочет помочь природе и людям стать устойчивее к климатическим бедствиям. Вскоре после этого она посадила первые деревья, а затем организовала целые «фруктовые леса» вокруг школ и общественных зданий.

При поддержке волонтеров и местных жителей школьница основала некоммерческую организацию Prasiddhi Forest Foundation. Целью фонда стало не только восстановление экосистем, но и образование — через мастер-классы и программы для школьников фонд обучает молодое поколение важности сохранения природы.

Ее работа уже принесла результаты: были восстановлены мангровые заросли, озера и участки вырубленных лесов. Фруктовые леса, которые создает организация, обеспечивают не только защиту от эрозии почвы и улучшение качества воздуха, но и служат источником питания для местных общин.

Прасиддхи неоднократно выступала на международных форумах, включая климатические конференции. Сейчас она продолжает развивать свои проекты, несмотря на учебу и возраст.

Ранее мужчина за 22 года высадил 40 тыс. деревьев, чтобы в его городе был парк.