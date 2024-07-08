Россиянам рассказали о лайфхаках, как действительно сэкономить на покупке авиабилетов

На стоимость авиабилетов больше всего влияет сезонность. Например, билеты в южные регионы всегда будут дороже летом. Рейсы в праздничные даты и выходные зачастую дороже, чем в будни. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Долгих, директор по маркетингу сервиса Купибилет.

«Скорее всего, перелет с понедельника по четверг выйдет дешевле, но четкой зависимости цены от конкретного дня недели или времени суток не существует. Цена в первую очередь зависит от глубины вылета (количества дней до рейса) и заполненности самолета. Вы можете сэкономить, если купите билеты заранее или наоборот — впритык перед вылетом. Но второй вариант — это редкость и на него не всегда стоит рассчитывать», — объяснила эксперт.

По словам Долгих, у авиакомпаний есть несколько тарифов, и на каждом рейсе под них отведено определенное количество мест. Например, существует некий самый дешевый тариф, например, базовый эконом, и, как только места по нему раскуплены, то же самое место выставляется уже по более дорогому. Поэтому цена растет ближе к вылету.

На стоимость билета также влияют сборы, например, топливный, который увеличивается при росте стоимости керосина. Если говорить про зарубежные авиакомпании, то тут на цены влияет и курс валют, подчеркнула она.

«По нашим данным, для полетов по стране конкретный день недели никак не влияет на стоимость билета. Однако, если вы собираетесь за границу, рекомендуем покупать билет во вторник или среду. Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании», — рассказала специалист.

Она отметила, что ИАТА выставляет курс, с которым биржи закрылись в понедельник вечером. Если в период с прошлой среды до вечера понедельника курс рубля упадет, то в среду билеты подорожают, и выгоднее всего будет приобрести их во вторник. Если же курс рубля вырастет, то покупку стоит отложить до среды.

«Когда пользователь нажимает кнопку поиска на тревел-сервисе, то отправляются десятки и сотни поисковых запросов по разным системам. Сейчас почти все авиакомпании используют системы динамического ценообразования, которые чувствительны к колебаниям интереса (поисковым запросам на тревел-сервисах). В моменты повышенного спроса система может выдавать более высокую цену — с большой долей вероятности это может совпадать с суточными ритмами, так как ночью пользователи реже ищут и покупают билеты. Но это не прямая закономерность», — объяснила эксперт.

Прошлый год показал, что стоимость билетов зависит от множества факторов и ее невозможно предсказать. Поэтому главная рекомендация — подписаться на цены или новости о распродажах, которые случаются довольно часто. Если стоимость авиабилетов уже упала, то смысла ждать еще нет, скорее всего, при следующем изменении цен она снова вырастет.

Есть несколько практических советов по экономии.

«покупать заранее, следить за ценами через подписку на тариф, выбирать альтернативные аэропорты прилета-вылета и мониторить распродажи. Также стоит сравнивать цены на соседние дни и использовать тревел-сервисы, где представлены сразу все авиакомпании. Еще один совет — покупать сразу билет туда и обратно. Зачастую купленный одной бронью билет туда-обратно дешевле, чем два отдельных по тому же маршруту. Авиакомпании делают скидку, чтобы привязать к себе пассажира в расчете продать дополнительные услуги на борту вроде выбора места», — резюмировала Долгих.

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