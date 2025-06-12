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В Петербурге загорелся ретро-трамвай

В Петербурге на Суворовской площади загорелся ретро-трамвай «Достоевский»
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Shutterstock/Al.geba

Ретро-трамвай «Достоевский» загорелся на Суворовской площади Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online», прикрепив видео пожара.

Судя по кадрам, у трамвая горит крыша, в небо поднимается густой дым. Пассажиры были оперативно эвакуированы. Экстренные службы приступили к тушению возгорания.

Причины произошедшего уточняются.

В прошлом году трамвай с пассажирами загорелся во время движения по маршруту в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло на проспекте Солидарности в районе перекрестка с улицей Коллонтай. Пассажиры выбежали из салона. Прибывшим на место пожарным для ликвидации пламени пришлось забраться на крышу вагона. Возгорание произошло в передней части трамвая в районе кабины водителя. Над кабиной поднялся густой черный дым.

До этого автоэксперт рассказал «Газете.Ru», что в Петербурге водители автобусов работают после 20-часовых смен, местные власти заинтересованы прежде всего в экономии бюджета, а сам транспортный бизнес, извлекая прибыль, не хочет вкладываться в безопасность.

Ранее в Екатеринбурге из загоревшегося на ходу трамвая спаслись 30 человек.

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