На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в США отказал России в прекращении расследования по делу ЮКОС

ТАСС: суд в США отказал РФ в прекращении рассмотрения дела экс-акционеров ЮКОС
close
Depositphotos

Суд в Вашингтоне отказал России в прекращении расследования по делу экс-акционеров ЮКОС, пытающихся взыскать с Москвы порядка $5 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Российской Федерации отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу, <...> ходатайства о приостановке разбирательства и дополнительного ходатайства о приостановке разбирательства», — говорится в материалах суда.

Российская сторона требовала прекратить рассмотрение дела, ссылаясь на то, что американский суд не обладает необходимыми юридическими полномочиями. Кроме того, представители РФ не могли получать документы по делу, что противоречит российским законам, а Верховный суд США не успел рассмотреть ряд вопросов, имеющих отношение к вышеуказанному судебному разбирательству.

В августе 2024 года сообщалось, что у основателя ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) обнаружили имущество в США на $632 млн. Речь идет о доле собственности в семи отелях, жилых небоскребах и офисных зданиях. Отмечалось, что Россия может добиться ареста этого имущества даже с учетом сложных отношений с США.

Ранее Верховный суд Нидерландов призвали отклонить жалобу РФ по делу ЮКОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами