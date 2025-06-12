На парковке аэропорта Сочи таксисты подрались из-за клиентов

В Сочи на парковке аэропорта таксист напал на коллегу, чтобы переманить клиентов

В Краснодарском крае правоохранители проводят проверку после драки таксистов около аэропорта. Об этом сообщает УТ МВД РФ по ЮФО.

Инцидент произошел в аэропорту Сочи. По версии сотрудников правоохранительных органов, один из водителей приехал на вызов к пассажирам. На парковке воздушной гавани на него напал коллега, который хотел перехватить клиентов. При этом нападавший нецензурно выражался.

В отношении мужчины возбудили административное производство по статье о мелком хулиганстве.

«Материал направлен в Адлерский районный суд для принятия решения о привлечении к ответственности», – сообщается в публикации.

По данным информационного центра СК РФ, водителя избили и повредили его машину. По факту произошедшего сотрудники ведомства организовали проверку.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о проверочных мероприятиях.

Ранее в Екатеринбурге таксист сломал челюсть мужчине за замечание о парковке.