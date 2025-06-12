Стали известны подробности об открывшем стрельбу в Австрии

21-летний мужчина, которого подозревают в нападении на школу в австрийском городе Граце, увлекался игрой в «стрелялки». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, во время самой стрельбы молодой человек был в наушниках.

«Он вел крайне замкнутый образ жизни, не хотел участвовать в нормальном досуге в реальном мира, вместо этого предпочитал уходить в виртуальное пространство», — заявил Михаэль Лонеггер, глава Управления уголовных расследований в федеральной земле Штирия.

По словам Лонеггера, непонятно, почему жертвами нападавшего стали ученики и учителя школ.

Стрельба в городе Граце произошла утром 10 июня. Выпускник местной школы пришел в образовательное учреждение с оружием и начал стрелять. В результате ранения получили 28 детей. Несколько человек спасти не удалось. При этом самого злоумышленника обнаружили в одном из школьных туалетов без признаков жизни. По предварительной информации, он считал себя жертвой травли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция нашла видеообращение мужчины, напавшего на школу в Австрии.